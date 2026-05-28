Le Mans FC bien représenté à Roland-Garros

Le club a vraiment changé de dimension. À côté des polos Lacoste, des t-shirts Chanel et des lunettes de soleil Louis Vuitton, un haut violet faisait tâche dans les gradins de Roland-Garros, ce jeudi, lors du match entre Aryna Sabalenka et Elsa Jacquemot. Il s’agissait tout simplement du… maillot du Mans FC .

Le compagnon de Sabalenka a des billes dans le club

Ce n’était pas un fan de rillettes ni un néo-supporter tombé amoureux des Sang et Or depuis la montée en Ligue 1, mais Georgios Frangulis , pilote automobile et co-investisseur du groupe OutField entré au capital du club durant la saison.…

EL pour SOFOOT.com