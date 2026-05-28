Une cadre d’OL Lyonnes forfait pour la finale de Première Ligue

Une cadre d’OL Lyonnes forfait pour la finale de Première Ligue

C’est le pompon. Victime d’un cambriolage la semaine dernière, Ada Hegerberg a subi un nouveau coup dur. D’après les informations de L’Équipe , l’attaquante d’OL Lyonnes est contrainte de déclarer forfait pour la finale de Première Ligue contre le Paris FC, vendredi soir, en raison d’une inflammation au niveau d’un tendon d’Achille.

Wendie Renard sera bien là

La Ballon d’or 2018 avait déjà raté la finale de la Coupe de France remportée début mai contre le PSG (remportée 1-4 par les Rhodaniennes). Elle ne s’est pas entraînée avec le reste du groupe lyonnais durant la semaine.…

EL pour SOFOOT.com