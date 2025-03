Les féminines de Chelsea et Manchester City vont s'affronter quatre fois de suite

Pire que les Celtic-Rangers en Écosse.

C’est une situation inédite que les équipes féminines de Chelsea et Manchester City vont connaître dans les prochaines semaines. En effet, les deux clubs vont s’affronter quatre fois consécutivement entre le 15 et le 27 mars. Et tout ça dans trois compétitions distinctes et quatre stades différents.…

RA pour SOFOOT.com