Les fans de Leeds ont hué la pause de rupture du jeûne du ramadan

Une défaite qu’ils n’auront pas volée. Battu par Manchester City à domicile, Leeds United a pourtant brillé sur le terrain , au contraire de ses fans. En effet, ces derniers se sont distingués d’une façon assez cavalière et peu respectueuse en sifflant abondamment la pause autorisée par la Premier League permettant aux joueurs réalisant le ramadan de rompre le jeûne et mise en place depuis quelques années.

🇬🇧 | El partido entre el Manchester City y el Leeds United se interrumpió brevemente al atardecer para que los jugadores musulmanes pudieran romper su ayuno durante el Ramadán. pic.twitter.com/K2qhFnWiW6…

JF pour SOFOOT.com