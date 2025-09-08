Les exportations de la Chine inférieures aux attentes en août

Une vue de drone montre des véhicules électriques (VE) destinés à l'exportation et des conteneurs dans un port de Shanghai

PEKIN (Reuters) -Les exportations de la Chine ont progressé en août à un rythme moins important qu'attendu, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les importations ont été inférieures aux attentes.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont augmenté le mois dernier de 4,4% sur un an, contre un consensus de +5,0% après une hausse de 7,2% en juillet.

Les importations ont progressé de 1,3%, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 3,0% après +4,1% en juillet.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)