Les États-Unis seraient sur le point d'autoriser Anthropic à restaurer le modèle de Fable 5, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tirées du paragraphe 3)

L'administration Trump serait sur le point d'autoriser Anthropic à rétablir l'accès à son modèle Fable 5, a rapporté samedi Axios, citant une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. Anthropic et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Anthropic avait brusquement désactivé ses modèles d’IA les plus avancés — Mythos 5 et Fable 5 — pour tous les utilisateurs à la suite du décret gouvernemental du 12 juin relatif au contrôledes exportations . Selon des sources bien informées, les restrictions imposées par l’administration sur Fable 5 pourraient être levées dès la semaine prochaine, précise l’article. Les discussions entre les parties devraient se poursuivre ce week-end, et Anthropic prévoit de rétablir prochainement l’accès à Fable, ajoute le rapport, citant une deuxième source. Anthropic a déclaré vendredi que le gouvernement américain l’avait autorisée à mettre à disposition son modèle d’intelligence artificielle Claude Mythos 5 auprès de certaines organisations américaines « de confiance », revenant ainsi partiellement sur un arrêté pris il y a deux semaines visant à suspendre l’accès en raison de risques pour la sécurité nationale.

Le gouvernement s’apprête également à autoriser Anthropic à lancer Fable prochainement, bien que le calendrier reste incertain, a déclaré à Reuters une source proche de la directive. Fable 5 et Mythos utilisent tous deux le même modèle d’IA sous-jacent, mais Fable 5 est conçu pour être largement accessible au grand public, tandis que certaines mesures de sécurité ont été levées pour Mythos.