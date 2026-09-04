Les États-Unis sanctionnent une banque turque et deux de ses filiales dans le cadre de leurs dernières mesures de pression contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions supplémentaires tout au long du texte, communiqué de la banque)

* La banque d'investissement turque Golden Global et deux de ses filiales sont désormais exclues des transactions en dollars

* M. Bessent, du Trésor américain, indique qu’une autre banque pourrait être sanctionnée la semaine prochaine

* Les experts soulignent que cette banque turque est la première d'un pays allié de l'OTAN à être visée par cette nouvelle vague de sanctions

* La banque turque rejette ces allégations

par Ismail Shakil, David Lawder et Andrea Shalal

Le département du Trésor américain a imposé vendredi des sanctions à une petite banque d’investissement turque et à deux de ses filiales dans le cadre de la campagne menée par l’administration Trump pour accroître la pression économique sur l’Iran, a indiqué le département.

Le Trésor a déclaré avoir désigné la Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, basée à Istanbul , la société de gestion d’actifs Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi et la société de crédit-bail Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi pour avoir facilité les échanges commerciaux entre la Chine et la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne.

Cette mesure marque la première fois qu’une banque d’un pays allié de l’OTAN est visée dans le cadre de cette campagne. Washington renforce son étranglement économique sur Téhéran, les frappes militaires américaines et le blocus naval du détroit d’Ormuz n’ayant pas réussi à contraindre l’Iran à s’asseoir à la table des négociations.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a déclaré que ces sanctions inscrivaient ces trois entités sur sa liste des « ressortissants spécialement désignés » (Specially Designated Nationals), les excluant ainsi du système financier libellé en dollars. Le Trésor a également délivré une licence générale afin de permettre la liquidation des transactions avec les entités sanctionnées.

Cette dernière mesure du gouvernement américain a envoyé un message clair aux institutions que les autorités américaines estiment faciliter les échanges commerciaux avec l’Iran et son Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué.

"Nous savons qui vous êtes, nous savons où vous êtes, et nous continuerons à agir de concert avec nos alliés et partenaires jusqu’à ce que nous ayons écrasé la tête du serpent iranien", a-t-il déclaré.

Sur X, il a indiqué que le blocus américain du détroit d’Ormuz avait empêché les cargaisons de brut iranien d’atteindre la Chine, accentuant ainsi la pression sur Pékin, qui dépend de l’Iran pour son approvisionnement en pétrole brut, et sur Téhéran, qui a besoin de ces recettes pour poursuivre la guerre.

"Les stocks ne peuvent pas être reconstitués alors que le brut s’accumule à bord des navires bloqués dans le détroit. La ligne de vie des exportations iraniennes est en train d’être coupée: du pétrole bloqué, des capacités de stockage limitées et des recettes qui s’amenuisent rapidement", a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a indiqué à America’s Voice News que de nouvelles sanctions contre une autre banque étaient envisageables la semaine prochaine.

La Golden Global Yatırım Bankası, 35e banque de Turquie, a rejeté les allégations du Trésor américain. Elle a déclaré s’être conformée aux exigences bancaires et de conformité locales et internationales, ajoutant qu’elle ferait valoir ses droits devant les tribunaux contre ces allégations infondées. Elle a précisé que les personnes et entités citées dans la décision de sanctions de l’OFAC n’étaient pas ses clients et qu’elle n’avait aucune relation directe ou indirecte avec elles.

Selon la base de données TheBanks.EU, la Golden Global Yatırım Bankası détenait un actif total d’environ 25 milliards de livres turques (soit 516,63 millions de dollars) en 2025.

LE TRÉSOR AMÉRICAIN L'ACCUSE D'ÊTRE UN CANAL DE TRANSFERT DES RECETTES PÉTROLIÈRES IRANIENNES

Miad Maleki, expert en sanctions à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que cette banque turque était minuscule, mais qu’elle était la première d’un pays membre de l’OTAN à être visée dans le cadre de l’opération en cours. "Le message adressé à Ankara est assez clair: alors que le Golfe se referme, la Turquie est la destination évidente vers laquelle cet argent va se diriger ensuite, et le Trésor américain est déjà sur place", a-t-il déclaré.

Toute banque étrangère qui continuerait à faire affaire avec cette banque turque courrait également un risque, a-t-il ajouté, précisant: "Cet effet domino est le véritable objectif d’une action comme celle-ci, et non pas la banque elle-même, dont l’actif s’élève à un demi-milliard de dollars."

Le Trésor a déclaré dans un communiqué que Golden Global avait été créée dans le but de permettre au réseau bancaire parallèle iranien de transférer les recettes pétrolières de la Chine vers la Turquie, où elles pouvaient ensuite être converties en espèces et en or par des bureaux de change.

Le Trésor a indiqué que Golden Global avait sciemment proposé de fournir des services de correspondance bancaire à des institutions financières iraniennes, facilitant ainsi des transactions via des comptes contrôlés par la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique et ses mandataires, notamment l’homme d’affaires turc Sitki Ayan et ses sociétés, qui ont fait l’objet de sanctions en 2022.

M. Bessent, qui a annoncé le mois dernier une "offensive économique" contre les liens financiers de l'Iran à travers le monde, a déclaré que Washington tentait de contraindre Téhéran à revenir à la table des négociations.

La semaine dernière, Washington a décidé d’imposer, en vertu du Patriot Act, des restrictions aux succursales de la banque égyptienne Misr aux Émirats arabes unis, les empêchant d’effectuer des transactions en dollars américains en raison de leurs relations avec l’Iran. Toutefois, cette mesure n’a pas affecté le siège social de la Banque Misr ni ses succursales situées ailleurs, et elle n’entrera en vigueur que dans 30 jours.

Brett Erickson, expert en sanctions et directeur général d’Obsidian Risk Advisors, s’est interrogé sur l’efficacité de cette mesure et a estimé qu’elle pourrait entraîner des représailles de la part de Téhéran.

"Les sanctions contre Golden Global ne feront qu’accroître marginalement la pression sur l’Iran. Mais nuire à l’Iran et changer l’issue de cette guerre sont deux choses très différentes", a déclaré M. Erickson.

"Si cette pression ne parvient pas à modifier de manière significative la trajectoire économique de la guerre, Washington risque simplement de titiller l’ours et de pousser l’Iran à riposter d’une manière qui pourrait infliger des dommages bien plus importants à l’économie mondiale", a ajouté M. Erickson.

(1 dollar = 48,4384 livres)