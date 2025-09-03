 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Etats-Unis pourraient renforcer leur présence militaire en Pologne, dit Trump
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 21:49

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis pourraient renforcer leur présence militaire en Pologne et s'est engagé à assurer la défense du pays lors d'une réunion à la Maison blanche avec son homologue polonais, le conservateur Karol Nawrocki.

Interrogé sur le possibilité de maintenir les troupes américaines en Pologne, Donald Trump a répondu par l'affirmative : "Nous en enverrons davantage s'ils le souhaitent", a-t-il déclaré.

La présence militaire américaine sur le flanc est de l'Otan, y compris en Pologne, reste l'une des questions centrales pour Varsovie, qui cherche à obtenir l'assurance d'un soutien continu dans le contexte de la guerre en Ukraine.

"Lors des entretiens (...) nous avons discuté de l'expansion de la présence militaire américaine en Pologne. Je suis particulièrement satisfait qu'il y ait eu des discussions spécifiques concernant ce projet", a déclaré Karol Nawrocki aux journalistes.

(Rédigé par Jeff Mason et Andrea Shalal à Washington, avec Anna Koper à Varsovie ; version française Kate Entringer)

L'offre BoursoBank