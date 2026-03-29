Les États-Unis pour Rayan Cherki ? «Super, on s'est bien amusés avec les copains»

Les États-Unis pour Rayan Cherki ? «Super, on s'est bien amusés avec les copains»

Ils sont ready. Mission accomplie pour la tournée des Bleus aux States , après leur victoire contre la Colombie cet après-midi. Désiré Doué a commenté la victoire des Bleus. « Il y a beaucoup beaucoup de fierté. Je suis très heureux , a réagi le Parisien, buteur pour la première fois avec les Bleus. On a fait deux très bons matchs de préparation pour la Coupe du monde. On est très contents. »

Rendez-vous en juin

Rayan Cherki, décisif sur le premier but des Bleus, l’a suivi sur la une, tout sourire. C’était bien les États-Unis ? « Super. Franchement, on s’est bien amusés avec les copains. Ça fait plaisir. » …

UL pour SOFOOT.com