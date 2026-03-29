Les Bleus décoiffent la Colombie

Sans ses titulaires, l'équipe de France a fait le plein de confiance contre la Colombie à Maryland pour la dernière sortie avant la liste du Mondial (3-1). Désiré Doué a marqué ses deux premiers buts en Bleus, N'Golo Kanté a fêté son anniversaire avec le brassard, et Rayan Cherki a fait le spectacle. Il n'y a plus qu'à attendre cet été.

Colombie 1-3 France

Buts : Campaz (77 e ) pour les Cafeteros // Doué (29 e et 56 e ) et et Thuram (41 e ) pour les Bleus

Il faut croire qu’ils sont habitués au décalage horaire, aux pauses fraîcheurs, aux nations sudaméricaines et à tout ou presque. Portée par ses habituels remplaçants dans un match aussi intense qu’un troisième match de poule de Coupe du Monde, l’équipe de France a fait le spectacle contre la Colombie (3-1) . Elle est prête pour cet été.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com