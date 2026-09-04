Les États-Unis imposent des sanctions à une banque turque et à deux de ses filiales pour faire pression sur l'Iran

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(Ajoute des précisions sur une banque turque et le commentaire d'un expert)

* Une banque d'investissement turque et deux de ses filiales sont exclues des transactions en dollars

* M. Bessent, du Trésor américain, annonce que des sanctions seront prises à l'encontre d'une autre banque la semaine prochaine

* Le Trésor américain annonce que Golden Global fait l'objet de sanctions

par Ismail Shakil, David Lawder et Andrea Shalal

Le département du Trésor américain a annoncé vendredi avoir imposé de nouvelles sanctions liées à l'Iran à une petite banque d'investissement turque et à deux de ses filiales, dans le cadre des efforts déployés par l'administration Trump pour accroître la pression économique sur l'Iran.

Les entités visées sont la banque d'investissement Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, basée à Istanbul, la société de gestion d'actifs Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi et la société de crédit-bail Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi, selon le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor.

Ces sanctions placent ces trois entités sur la liste des « ressortissants spécialement désignés » (Specially Designated Nationals) de l’OFAC, les excluant ainsi du système financier libellé en dollars.

Le ministère du Trésor a également délivré une licence générale afin de permettre la liquidation progressive des transactions avec les entités sanctionnées.

Dans une interview accordée au média America's Voice News, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que cette dernière mesure “signifiait en clair: vous êtes hors jeu.”

“Et nous sanctionnerons probablement une autre banque la semaine prochaine; nous disons aux acteurs malveillants du système financier: ‘Nous savons qui vous êtes, vous savez qui vous êtes, c’est fini, et nos alliés nous aident dans cette démarche’,” a-t-il ajouté.

Golden Global Yatrim Bankasi est la 35e banque de Turquie en termes d'actifs totaux, selon la base de données TheBanks.EU, avec un total de 25 024,68 millions de livres turques (516,63 millions de dollars en 2025.

La banque n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE TRÉSOR AMÉRICAIN ACCUSE LA BANQUE D’ÊTRE UN CANAL DE TRANSFERT DES RECETTES PÉTROLIÈRES IRANIENNES

Le Trésor a déclaré dans un communiqué que Golden Global avait été créée dans le but de permettre au réseau bancaire parallèle iranien de transférer les recettes pétrolières de la Chine vers la Turquie, où elles pouvaient ensuite être converties en espèces et en or par des bureaux de change.

Le Trésor a déclaré que Golden Global avait sciemment proposé de fournir des services de correspondance bancaire à des institutions financières iraniennes, permettant ainsi des transactions via des comptes contrôlés par la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique et ses mandataires.

Cette mesure est la dernière en date de la campagne menée par l'administration Trump pour exercer une pression économique sur Téhéran, six mois après le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a entraîné une hausse des prix de l'énergie à l'échelle mondiale.

M. Bessent, qui a annoncé le mois dernier une “offensive économique” contre les liens financiers de l’Iran à travers le monde, a déclaré que Washington cherchait à contraindre Téhéran à revenir à la table des négociations.

La semaine dernière, Washington a décidé d’imposer, en vertu du Patriot Act, des restrictions aux succursales de la banque égyptienne Banque Misr aux Émirats arabes unis concernant leurs transactions en dollars américains liées à leurs relations avec l’Iran. Cette mesure n’a toutefois pas abouti à des sanctions complètes de l’OFAC à l’encontre de l’établissement, et n’a pas affecté le siège social de Misr ni ses succursales situées ailleurs.

SANCTIONS HEBDOMADAIRES

Dans un entretien accordé dimanche à Reuters, M. Bessent a déclaré que le département du Trésor était susceptible de mettre en place de nouvelles sanctions secondaires chaque semaine, en ciblant dans un premier temps les banques, dans le cadre d’une campagne plus large visant à intensifier la pression économique sur l’Iran.

Brett Erickson, expert en sanctions et directeur général d’Obsidian Risk Advisors, a remis en question l’efficacité de cette mesure et a déclaré qu’elle pourrait entraîner des représailles de la part de Téhéran.

“Les sanctions contre Golden Global ne feront qu’accroître légèrement la pression sur l’Iran. Mais nuire à l’Iran et changer l’issue de cette guerre sont deux choses très différentes,” a déclaré M. Erickson.

“Si cette pression ne parvient pas à modifier de manière significative la trajectoire économique de la guerre, Washington pourrait bien être en train de titiller l’ours et de mettre l’Iran au défi de riposter d’une manière susceptible d’infliger des dommages bien plus importants à l’économie mondiale,” a-t-il ajouté.

(1 dollar = 48,4384 livres)