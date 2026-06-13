Les États-Unis frappent fort d'entrée

États-Unis 4-1 Paraguay

Buts : Bobadilla (CSC 7 e ), Balogun (31 e , 45 e +5), Reyna (90 e +8) pour Team USA // Maurício (73 e ) pour la Albirroja

Le Mexique avait manqué d’efficacité contre l’Afrique du Sud et le Canada a dû se contenter d’un nul face à la Bosnie, alors les États-Unis ont montré comment un pays hôte devait lancer son Mondial. Pour son entrée en lice, Team USA a roulé sur une très faible équipe du Paraguay. Qu’importe, elle lance parfaitement sa compétition et regarde déjà vers le haut.…

EL pour SOFOOT.com