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Les États-Unis frappent fort d'entrée
information fournie par So Foot 13/06/2026 à 05:07

Les États-Unis frappent fort d'entrée

Les États-Unis frappent fort d'entrée

États-Unis 4-1 Paraguay

Buts : Bobadilla (CSC 7 e ), Balogun (31 e , 45 e +5), Reyna (90 e +8) pour Team USA // Maurício (73 e ) pour la Albirroja

Le Mexique avait manqué d’efficacité contre l’Afrique du Sud et le Canada a dû se contenter d’un nul face à la Bosnie, alors les États-Unis ont montré comment un pays hôte devait lancer son Mondial. Pour son entrée en lice, Team USA a roulé sur une très faible équipe du Paraguay. Qu’importe, elle lance parfaitement sa compétition et regarde déjà vers le haut.…

EL pour SOFOOT.com

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