Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur

Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur

Il y a des nouvelles qui donnent le smile. En Équateur, le Mondial 2026 va faire des heureux. Si la sélection nationale aura fort à faire dans un groupe partagé avec la Côte d’Ivoire, l’Allemagne et Curaçao , la population locale, elle, pourra profiter de soirées alcoolisées.

Jusqu’à la fin de la compétition

En effet, le président Daniel Noboa a annoncé que plusieurs boissons allaient être exonérées d’impôts le temps de la Coupe du monde et la bière, boisson alcoolisée la plus prisée du pays, en fait évidemment partie, au même titre que le vin, moins populaire. Ainsi, le prix de bière va baisser de 20 % dans les jours à venir.…

EL pour SOFOOT.com