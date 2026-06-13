 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur
information fournie par So Foot 13/06/2026 à 05:48

Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur

Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur

Il y a des nouvelles qui donnent le smile. En Équateur, le Mondial 2026 va faire des heureux. Si la sélection nationale aura fort à faire dans un groupe partagé avec la Côte d’Ivoire, l’Allemagne et Curaçao , la population locale, elle, pourra profiter de soirées alcoolisées.

Jusqu’à la fin de la compétition

En effet, le président Daniel Noboa a annoncé que plusieurs boissons allaient être exonérées d’impôts le temps de la Coupe du monde et la bière, boisson alcoolisée la plus prisée du pays, en fait évidemment partie, au même titre que le vin, moins populaire. Ainsi, le prix de bière va baisser de 20 % dans les jours à venir.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du Monde de la FIFA, 2026 - Groupe D - États-Unis contre Paraguay
    Football/Coupe du monde-Les USA s'imposent contre le Paraguay
    information fournie par Reuters 13.06.2026 06:35 

    ‌Les Etats-Unis se sont imposés vendredi ​face au Paraguay (4-1) lors du premier match de Coupe du monde disputé sur ​le territoire américain. Une combinaison rapide entre les Américains Weston ​McKennie et Christian ⁠Pulisic a déjoué la défense adverse ‌dès la ... Lire la suite

  • Les États-Unis frappent fort d'entrée
    Les États-Unis frappent fort d'entrée
    information fournie par So Foot 13.06.2026 05:07 

    États-Unis 4-1 Paraguay Buts : Bobadilla (CSC 7 e ), Balogun (31 e , 45 e +5), Reyna (90 e +8) pour Team USA // Maurício (73 e ) pour la Albirroja Le Mexique avait manqué d’efficacité contre l’Afrique du Sud et le Canada a dû se contenter d’un nul face à la Bosnie, ... Lire la suite

  • Des pilotes au départ des 24 Heures du Mans (Sarthe), le 14 juin 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )
    24 Heures du Mans: Cadillac et BMW veulent renverser Ferrari et Toyota
    information fournie par AFP 13.06.2026 04:46 

    La légende britannique du cyclisme Mark Cavendish donnera samedi après-midi le départ de la course d'endurance automobile la plus renommée de la planète, les 24 Heures du Mans, où les ambitieuses Cadillac et BMW veulent détrôner les championnes depuis une décennie, ... Lire la suite

  • Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Groupe B - Canada v Bosnie-Herzégovine
    Football-L'entraîneur du Canada satisfait par le résultat de son équipe face à la Bosnie
    information fournie par Reuters 13.06.2026 02:56 

    ‌L'entraîneur du Canada, Jesse Marsch, s'est ​dit satisfait vendredi du résultat de son équipe lors de son premier ​match de Coupe du monde. Le Canada, qui affrontait ​la Bosnie-Herzégovine lors ⁠de la première journée du groupe ‌B, a arraché un match nul (1-1) ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank