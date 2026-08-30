Les Etats-Unis frappent deux lanceurs iraniens sur l'île de Larak-Officiel US

par Kanishka Singh et Phil Stewart

L'armée américaine a frappé dimanche deux lanceurs iraniens sur l'île iranienne de Larak, a annoncé un responsable américain, première frappe américaine connue sur l'Iran depuis la fin juillet.

"Les forces des Gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de préparer le lancement de fusées avec des mines marines dans le détroit d'Ormuz", a dit le responsible.

Selon les Gardiens de la révolution, l'attaque a tué et blessé plusieurs soldats et citoyens et appelle une "réponse et une punition" de la part de Téhéran, a rapporté un média d'Etat iranien.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a rapporté de son côté que les Etats-Unis ont mené une frappe de drone sur l'île.

Les Etats-Unis et Israël ont lancé une première offensive contre l'Iran le 28 février dernier et l'Iran a riposté avec ses propres frappes sur Israël et les Etats du Golfe où les Etats-Unis comptent des bases militaires. La guerre en Iran dure maintenant depuis plus de six mois.

(Reportage Kanishka Singh et Phil Stewart à Washington et Yasmine Ghania et Hatem Maher au Caire, version française Gilles Guillaume)