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Les Etats-Unis et la Corée du Sud réduisent leurs exercices conjoints
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 04:58
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La Corée du Sud et les Etats-Unis vont écourter leurs exercices militaires conjoints annuels et réduire leur ampleur, ont annoncé mercredi les deux pays, après que le président américain Donald Trump a demandé au Pentagone de "réduire considérablement" ces exercices.

L'exercice militaire "Ulchi Freedom Shield", qui a débuté le 17 août et devait durer 11 jours, se terminera le 21 août, ont dit l'état-major interarmées sud-coréen et un responsable du Pentagone.

Le ministre sud-coréen de la Défense Ahn Gyu-back, cité par les médias, a déclaré que les deux pays allaient annuler la deuxième phase de l'exercice.

L'état-major interarmées sud-coréen a indiqué que, sur les conseils des Etats-Unis, les deux pays étaient convenus d'ajuster la durée et l'ampleur des exercices.

Un responsable du département américain de la Défense a dit que le Pentagone avait considérablement réduit l'exercice et les entraînements qui y étaient associés, certains ayant été annulés et d'autres remplacés par des simulations.

Cette annonce intervient après que Donald Trump a demandé dimanche au Pentagone de réduire de manière significative les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, mettant en avant sa "très bonne relation" avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

(Joyce Lee et Heejin Kim à Séoul, avec Idrees Ali et Trevor Hunnicutt à Washington; version française Camille Raynaud)

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