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Les États-Unis envisagent de reporter les ventes d'armes à Taïwan jusqu'après les sommets de l'APEC et du G20, selon le SCMP
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 04:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis envisagent de reporter l'annonce de ventes d'armes importantes à Taïwan jusqu'après le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra en novembre à Shenzhen, en Chine, a rapporté samedi le *South China Morning Post*.

Le journal, citant plusieurs sources, a indiqué qu'il était fort probable que le président Donald Trump prolonge ce report jusqu'à la fin de l'année, le président chinois Xi Jinping devant se rendre en Floride pour le sommet du G20 en décembre.

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