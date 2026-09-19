Les États-Unis envisagent de reporter les ventes d'armes à Taïwan jusqu'après les sommets de l'APEC et du G20, selon le SCMP

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Les États-Unis envisagent de reporter l'annonce de ventes d'armes importantes à Taïwan jusqu'après le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra en novembre à Shenzhen, en Chine, a rapporté samedi le *South China Morning Post*.

Le journal, citant plusieurs sources, a indiqué qu'il était fort probable que le président Donald Trump prolonge ce report jusqu'à la fin de l'année, le président chinois Xi Jinping devant se rendre en Floride pour le sommet du G20 en décembre.