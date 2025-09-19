Les enjeux de la 5e journée de Ligue 1

Après une semaine européenne rythmée par le retour de la Ligue des champions, place à la Ligue 1 avec des affiches alléchantes et des rencontres déjà importantes pour les plus mal classés. Voici les principaux enjeux de cette cinquième journée.

La grosse affiche

Marseille-PSG

Comment ne pas citer le premier Classique de cette saison ? Après être entrés en piste sur la scène européenne avec des fortunes diverses, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain disputent (déjà) ce dimanche l’un des matchs les plus importants de leur saison. Invaincu en championnat avec une série de quatre victoires consécutives, le club de la capitale, toujours privé de Dembélé et de Doué, mais aussi de J. Neves, devra s’attendre à une rencontre corsée face aux Phocéens, qui ont livré une belle prestation contre le Real Madrid en début de semaine. Toutefois, l’OM, qui a déjà perdu à deux reprises cette saison, n’a gagné aucune de ses 12 dernières réceptions du PSG en Ligue 1 (3N 9D) , soit sa plus longue disette face à un même adversaire. Logiquement, les hommes de Luis Enrique devraient l’emporter.…

TM pour SOFOOT.com