Les enfants restent trop mal protégés du soleil

Des enfants jouent dans des jets d'eau au Parc André-Citroën à Paris le 29 juillet 2024 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Ne pas exposer un bébé au soleil, mettre un chapeau à son enfant même si le temps est couvert... Ces recommandations sont essentielles pour réduire le risque de cancer à l'âge adulte. Mais elles restent trop peu appliquées, regrettent des médecins.

"On ne protège pas assez bien les enfants du soleil", résume à l'AFP Sophie Mallet, membre de la Société française de dermatologie (SFD), qui vient de lancer une alerte en ce sens.

L'organisme a l'habitude de communiquer chaque été sur la nécessité de bien se protéger du soleil. Mais c'est la première fois que les dermatologues français se concentrent sur la situation des enfants.

C'est un "enjeu de santé publique", souligne la SFD dans un communiqué publié mercredi. Elle rappelle que la peau des enfants est plus fragile et cite des études montrant qu'un coup de soleil avant 15 ans double le risque de développer un jour un mélanome, le cancer de la peau le plus meurtrier.

Un enfant doit le moins possible être exposé au soleil jusqu'à trois ans, soulignent les dermatologues. Même plus âgé, il faut éviter de s'exposer entre midi et 16 heures. Et privilégier des vêtements couvrants, notamment un chapeau à larges bords, même si le temps est couvert, car les nuages laissent passer le plus gros des rayons ultraviolets (UV).

Au soleil, pour les enfants, il faudrait privilégier des vêtements couvrants, notamment un chapeau à larges bords, même si le temps est couvert ( AFP / ROMAIN LAFABREGUE )

Or, un coup d’œil à l'espace public permet de se rendre compte qu'enfants et bébés restent souvent mal protégés, par rapport à ces recommandations.

Certes, "il y a un mieux: on voit un peu plus d'enfants protégés à la plage, on ne le voyait pas encore il y a quelques années", admet Mme Mallet.

"Mais la protection, c'est toute l'année et tous les jours", prévient-elle.

Au quotidien, la bonne information des parents est donc essentielle. Mais le message doit également passer auprès des écoles et des établissements, comme les crèches, qui accueillent des bébés, les plus vulnérables au soleil.

- Crèmes solaires insuffisantes -

"Les directives, on en a tous les ans par rapport à la chaleur: des circulaires +attention, aux fortes chaleurs+, +faire bien boire les enfants+... Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas par rapport au soleil", reconnaît auprès de l'AFP Véronique Escames, auxiliaire de puériculture et secrétaire générale du Syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE).

Croire que la crème solaire peut tout faire contribue à mal protéger les enfants ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Elle estime cependant que les professionnels, souvent issus d'une formation paramédicale, sont sensibilisés au sujet, même si elle admet qu'il est plus difficile de faire passer le message de prévention "quand le temps est couvert".

Un autre point contribue, selon les médecins, à mal protéger les enfants: croire que la crème solaire peut tout faire.

Les dermatologues recommandent d'appliquer régulièrement de la crème aux enfants en cas d'exposition au soleil. Mais ils préviennent que cette mesure doit être considérée comme un complément et n'élimine pas pleinement les risques quand on expose les plus petits.

Or, certains fabricants de crème solaire mettent en avant des produits spécifiquement destinés aux enfants ou aux bébés. Avec le danger, pour certains observateurs, de semer la confusion dans l'esprit des parents.

"Des produits solaires affichent +dès la sortie de maternité+ ou +dès zéro mois+: c'est complètement aberrant", s'agace auprès de l'AFP Céline Couteau, docteure en pharmacie et spécialiste en cosmétologie, qui mène régulièrement des analyses de protections solaires.

"On dit de ne pas exposer les enfants, mais on va vendre un produit pour les exposer", insiste Mme Couteau, rapportant par ailleurs que ses tests mettent régulièrement en évidence une efficacité moindre des crèmes par rapport au niveau promis.

L'agence française de sécurité sanitaire, l'Anses, a d'ailleurs demandé fin 2024 d'interdire toute mention ciblant les "enfants" sur les produits solaires. Cette suggestion s'inscrivait dans le cadre de la révision, encore en cours, d'une recommandation européenne.

Interrogée par l'AFP, la Fédération des entreprises de la beauté (Febea), qui inclut les fabricants crèmes solaires, a assuré qu'elle recommandait, elle aussi, de tenir les bébés et jeunes enfants éloignés du soleil.

Mais "en cas d'exposition inévitable, la protection solaire est indispensable pour protéger les parties du corps exposées", insiste-t-elle.