Les enfants de Donald Trump parmi les favoris des républicains pour 2024

Un Trump pourrait-il en cacher un ou même deux autres ? C'est ce que révèle un sondage réalisé aux États-Unis. Donald Trump Jr, le fils du président, et Ivanka Trump, sa fille, font partie des candidats préférés des électeurs républicains pour être le candidat du parti conservateur à l'élection de 2024, explique The Guardian.C'est Mike Pence, le vice-président actuel, qui remporte la majorité des suffrages avec 40 % des voix. Mais immédiatement derrière lui vient Donald Trump Jr, avec 29 %. Il fait mieux que Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU (26 %). Ivanka Trump, la « First Daughter », arrive ensuite avec 16 %. Derrière suivent Marco Rubio, candidat battu aux primaires républicaines de 2016 (15 %), le secrétaire d'État Mike Pompeo (13 %), ou encore Greg Abbott, le gouverneur du Texas (13 %). Si ce sondage se projette sur le long terme et fait l'impasse sur l'élection présidentielle de 2020, il révèle aussi l'importance prise par la « marque » Trump au sein du parti conservateur.Lire aussi 2020 : Trump, un « loseur » magnifique ?Des acteurs de premier planLa surprise de l'élection présidentielle 2016 a réussi à apposer sa griffe sur le parti républicain, prenant soin d'inclure ses enfants. Donald Trump Jr, qui gère officiellement les affaires de son père avec son frère Eric, apparaît régulièrement à ses côtés. En novembre, il a publié un livre, Hystériques : comment les...