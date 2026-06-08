La belle preuve de confiance de Tuchel envers Rice
Declan Vice . Déjà capitaine à deux reprises avec les Three Lions (contre la Belgique en mars 2024 et contre le pays de Galles en octobre 2025), Declan Rice a été nommé vice-capitaine de la sélection anglaise par Thomas Tuchel pour le Mondial.
Derrière Harry Kane, capitaine depuis 9 ans, Jude Bellingham était un prétendant, lui qui a hérité du brassard à la sortie de l’attaquant du Bayern Munich face à la Nouvelle-Zélande ce samedi et en l’absence de Rice , arrivé plus tard en Floride avec les autres Gunners .…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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