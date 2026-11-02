Les électeurs américains sont d'humeur morose sur le plan économique à l'approche des élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ces derniers mois, l'inflation a dépassé la hausse des salaires, le coût de la vie étant un enjeu majeur pour les électeurs

* Le taux de chômage américain s'est maintenu à 4,5 % ou moins pendant cinq années consécutives, la plus longue période jamais enregistrée

* L'économie a progressé à un rythme annualisé de 3,4 % au dernier trimestre; les investissements des entreprises ont bondi

* Le moral des électeurs reste en berne alors que l'économie envoie des signaux contradictoires

par Ann Saphir

À la veille des élections qui détermineront si le Parti républicain du président Donald Trump conservera le contrôle du Congrès, les électeurs ont l’esprit tourné vers l’économie, les prix élevés et en hausse constituant un enjeu majeur; nombreux sont ceux qui attribuent cette inflation tenace à ses politiques , en particulier aux droits de douane et à la guerre contre l’Iran.

En bref, les Américains sont de mauvaise humeur.

Les chiffres, cependant, brossent un tableau plus complexe. Du côté positif, le taux de chômage reste à un niveau historiquement bas, le nombre de personnes ayant un emploi n’a jamais été aussi élevé, la croissance économique globale est solide et le boom des investissements dans l’intelligence artificielle a — jusqu’à récemment — fait grimper la Bourse, renflouant les comptes de retraite de millions de personnes.

Mais cette dynamique est bien sûr contrebalancée par l’inflation. Bien qu’elle soit loin d’être aussi élevée qu’il y a quelques années à peine, elle reste suffisamment élevée et omniprésente pour que les gens en ressentent les effets chaque fois qu’ils font le plein d’essence, paient une facture d’électricité ou commandent un repas.

Trump ne figure pas sur les bulletins de vote du 3 novembre, mais les électeurs ont son bilan économique à l’esprit lorsqu’ils se rendent aux urnes. Et le sentiment général est au scepticisme, voire carrément à la mauvaise humeur.

UNE ÉCONOMIE MOROSE

Les enquêtes auprès des consommateurs montrent que le moral s’est globalement détérioré depuis le début du second mandat de Trump en janvier 2025, même s’il existe des nuances: un indicateur de confiance largement suivi, publié par le Conference Board, s’est redressé en octobre, tandis que l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan a enregistré un niveau proche de son plus bas historique.

Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a expliqué que l’indice de confiance reflète la situation macroéconomique, tandis que l’indice de confiance des consommateurs est « plus personnel », interrogeant les gens sur leur situation financière et sur leur perception du coût de la vie. « La confiance des consommateurs est le principal facteur déterminant des résultats électoraux, mais la confiance économique est le principal moteur des marchés », a-t-il déclaré.

L’un des arguments en faveur de la confiance macroéconomique provient du marché du travail. Les entreprises n’embauchent peut-être pas beaucoup et les jeunes diplômés ont du mal à trouver un emploi, mais elles ne procèdent pas non plus à des licenciements massifs. Le nombre hebdomadaire de demandes d’allocations chômage est proche de son plus bas niveau depuis 57 ans. Le taux de chômage, qui s’élevait à 4 ,2 % en septembre , n’a pas dépassé 4,5 % pendant cinq années consécutives —

la plus longue période jamais enregistrée.

Les ménages le ressentent. Le Conference Board mesure l’écart entre les consommateurs qui estiment que les emplois sont nombreux et ceux qui jugent qu’ils sont difficiles à obtenir; cet écart s’est creusé le mois dernier, ce qui indique une amélioration des perspectives d’emploi.

Il faut également tenir compte de l’effet de relance lié à la hausse des marchés boursiers. Les principaux indices boursiers américains ont atteint des dizaines de records cette année, comme le rappelle fréquemment Trump aux participants de ses rassemblements. La plupart des Américains détiennent des actions, même si les ménages aux revenus les plus élevés en possèdent une part disproportionnée.

Les dépenses des ménages aux revenus élevés, soutenues par la hausse de la valeur de leur portefeuille d’actions, ont contribué à soutenir la consommation, qui a été un puissant moteur de la croissance économique. Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’économie américaine avait enregistré une croissance de 3,4 % en rythme annualisé au dernier trimestre , sa meilleure performance de l’année.

« Les enquêtes auprès des consommateurs peuvent sembler un peu moroses, mais le comportement des consommateurs est en réalité très solide », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à CNBC la semaine dernière. « Le comportement des entreprises est en fait très solide, et je pense qu’avec la politique fiscale, la politique commerciale, la politique énergétique et la politique réglementaire, nous disposons d’un très bon dosage. »

La demande liée à l’IA alimente une grande partie des hausses observées sur les marchés boursiers et dans l’économie réelle, et les investissements des entreprises ont progressé à un rythme annualisé de 12,7 % au dernier trimestre.

« UNE RÉINITIALISATION BRUSQUE »

Pourtant, certains économistes mettent en garde contre une fragilité potentielle — et des fissures pourraient commencer à apparaître.

À l’approche des élections de mi-mandat, une vague de résultats financiers d’entreprises telles qu’Amazon.com

AMZN.O et Intel INTC.O a alimenté les inquiétudes croissantes quant à la pérennité du boom des dépenses en IA, entraînant une forte baisse d’indices tels que le Nasdaq Composite.

« Une forte révision à la baisse des attentes en matière d’IA pourrait ébranler la confiance des entreprises, déclencher un recul des dépenses d’investissement (capital expenditure) et peser sur la croissance du PIB, alors même que la hausse des prix du pétrole, les droits de douane et le durcissement des restrictions en matière d’immigration alimentent l’inflation, augmentant ainsi le risque d’un environnement stagflationniste dans lequel la croissance ralentit alors même que les pressions sur les prix persistent », a écrit Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, dans une note publiée mi-octobre.

Au-delà d’un tel scénario catastrophe, tout économiste ou responsable de la Réserve fédérale reconnaîtra que la frustration face à l’inflation est la principale préoccupation de nombreux ménages. Bien qu’elle ait ralenti depuis son pic de 2022, l’inflation reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % que la banque centrale assimile à son mandat de stabilité des prix .

Pendant une grande partie du second mandat de Trump à la Maison Blanche, les salaires ont augmenté plus rapidement que les prix, ce qui signifiait que les travailleurs pouvaient s’attendre à ce que leur salaire leur permette d’acheter autant, voire davantage, de biens et de services qu’auparavant.

Cette situation a changé en début d’année, après que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran, dans le cadre d’un conflit qui dure désormais depuis huit mois et qui a fait grimper les prix du carburant à l’échelle mondiale, contribuant ainsi à une accélération plus générale des prix. La demande en matière d’intelligence artificielle alimente également l’inflation, selon les responsables de la Fed et les économistes. La croissance des salaires ralentit également.

Les prix à la consommation et les salaires horaires moyens ont tous deux augmenté d’environ 5,5 % depuis janvier 2025, selon les données du Bureau américain des statistiques du travail. Conclusion: du point de vue du pouvoir d’achat, les salariés ne sont ni plus mal lotis , ni mieux lotis qu’au moment de l’entrée en fonction de Trump en janvier 2025.

La banque centrale américaine a relevé son taux directeur en septembre et devrait augmenter à nouveau les coûts d’emprunt en décembre, administrant ce que le président de la Fed, Kevin Warsh, appelle un « remède monétaire » destiné à faire baisser l’inflation sans, selon lui, avoir besoin « de mettre des bâtons dans les roues de l’économie et de priver les gens de leur emploi ».

Les coûts d’emprunt à long terme ont également augmenté, aggravant les difficultés financières que les électeurs ont citées comme un fardeau pour eux.

La combinaison de taux hypothécaires à 30 ans ayant dépassé les 7 % et d’une pénurie de logements qui a fait grimper les prix de l’immobilier a eu pour effet de rendre l’accès à la propriété inaccessible à de nombreuses personnes.