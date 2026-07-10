« Il ne sera jamais un problème » : Jorge Jesus caresse Cristiano Ronaldo dans le sens du poil

« Il ne sera jamais un problème » : Jorge Jesus caresse Cristiano Ronaldo dans le sens du poil

Jorge Jesus croit-il toujours à Cristiano mèches blondes ? Nommé à la tête de la Seleção à l’occasion du dixième anniversaire de la victoire du Portugal à l’Euro 2016, l’entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr la saison passée a assuré ne pas avoir parlé au capitaine de sa sélection.

« Il ne sera jamais un problème pour l’équipe nationale ni pour moi , affirme-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par A Bola . […] Quand je devrai prendre une décision, je parlerai individuellement à Cristiano et à chacun. Il est un symbole du Portugal. Il entrera dans l’histoire, et j’ai eu un immense plaisir à travailler avec lui, c’est très facile, tant qu’il comprend ses limites et les miennes. Mais je dois lui parler pour savoir ce qu’il souhaite faire. Il m’a toujours dit qu’il voulait terminer sa carrière à Al Nassr. Si j’ai les conditions pour être sélectionné, je le ferai. » …

NB pour SOFOOT.com