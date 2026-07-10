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La finale de la Coupe du monde la plus probable selon les stats
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 17:26

La finale de la Coupe du monde la plus probable selon les stats

La finale de la Coupe du monde la plus probable selon les stats

Place au remake de 2022 ? Avant toute chose, il faudra passer l’Espagne ou la Belgique, qui vont s’écharper ce vendredi à 21 heures. D’après les statistiques de Football Meets Data , spécialiste dans le domaine, la France reste la favorite et, selon les projections, la finale la plus probable serait une revanche entre la France et l’Argentine.

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