Les dirigeants des banques centrales mondiales prévoient une déclaration de soutien au président de la Fed, Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les responsables des banques centrales mondiales prévoient de publier mardi une déclaration coordonnée de soutien au président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, après que l'administration Trump l'a menacé d'une inculpation pénale, ont déclaré deux sources.

La déclaration, qui devrait contenir les signatures de banquiers centraux du monde entier, soutiendra Powell et soulignera la nécessité d'une banque centrale indépendante, ont déclaré à Reuters les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées.

La déclaration, qui a fait l'objet de nombreuses modifications au cours de la journée écoulée, est encore en cours d'élaboration et on ne sait pas combien de personnes la signeront dans un premier temps, mais toutes seront les bienvenues par la suite, a déclaré l'une des sources.

L'enquête pénale de l'administration américaine porte officiellement sur la rénovation du siège de la Fed, mais Powell l'a qualifiée de "prétexte" pour gagner l'influence présidentielle sur les taux d'intérêt.

Cette décision a déjà suscité des critiques dans le monde de la finance, mais aussi de la part de membres clés du parti républicain de Trump.

Les banquiers centraux craignent que l'influence politique sur la Fed n'érode la confiance dans l'engagement de la banque à atteindre son objectif d'inflation. Cela entraînerait une hausse de l'inflation et une volatilité des marchés financiers mondiaux.

Les États-Unis étant l'économie dominante du monde, ils exporteraient probablement cette hausse de l'inflation via les marchés financiers, ce qui rendrait plus difficile pour les autres banques centrales de maintenir les prix stables.