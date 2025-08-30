Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse
O fenómeno .
Au Stadium de Toulouse ce samedi, João Neves a enflammé la rencontre entre le Téfécé et le PSG avec un doublé spectaculaire . Le milieu portugais n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour faire parler la poudre. À la 7 e minute de jeu, après une action confuse, il récupère un ballon repoussé dans l’axe, contrôle le cuir et claque un retourné dos au but pour ouvrir le score.…
FL pour SOFOOT.com
0 commentaire
