Les défaillances d'entreprises en France au plus haut, mais avec des signes de ralentissement, selon Altares

Le rythme des défaillances devrait ralentir en 2026, malgré des contraintes persistantes soulignées par les observateurs.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le nombre de défaillances d'entreprises en France s'est établi à près de 70.000 en 2025, notamment en fin d'année, selon une étude publiée lundi 20 janvier par Altares, qui voit toutefois "des signaux positifs" pour 2026.

Selon ce cabinet spécialiste des données d'entreprise, il y a eu 69.957 défaillances (sauvegardes, redressements ou liquidations judiciaires) l'an dernier, en hausse de 3,1% par rapport à 2024. Sur le seul quatrième trimestre, 19.024 entreprises ont fait défaut, "record absolu pour cette période", mais avec un rythme de progression "en très net ralentissement": +1,7% sur un an, après +10% au quatrième trimestre 2024, +38% fin 2023 et +48% fin 2022.

Les années du Covid ont été marquées par un faible nombre de défaillances, grâce aux aides d'État.

" L'économie française a évolué en 2025 dans un cadre paradoxal mêlant inflation maîtrisée et croissance atone, avec des finances publiques sous tension dans un contexte géopolitique compliqué", analyse Thierry Millon, directeur des études d'Altares.

Climat d'incertitude

"Ce cocktail a créé un climat d'incertitude fort pour les entreprises et notamment les PME", souligne-t-il. Pour faire face, "les entreprises les plus vulnérables ont tenté de jouer sur les délais de paiement (...) accentuant fortement le risque commercial" .

Les PME et ETI d'au moins 100 salariés apparaissent particulièrement exposées : ainsi, 236 grandes structures ont fait défaut en 2025 , soit une hausse de 18,6% sur un an. Principales concernées, l’industrie manufacturière (+21% de défaillances) et le secteur social (+12%). Au total, 267.200 emplois sont menacés fin 2025, soit 11.500 (+4,5%) de plus qu'un an auparavant.

Plusieurs signaux positifs émergent toutefois.

D'abord, les liquidations judiciaires, qui représentent deux tiers des procédures, ont reculé de 1,3% au quatrième trimestre, tandis que les défauts ont diminué de 7% sur un an à la même période dans les structures de 3 à 99 salariés.

Redressement

Certains secteurs amorcent aussi un redressement au quatrième trimestre, comme la construction -8,1% sur un an) ou le transport routier de marchandises (-16,3%).

Par ailleurs, plusieurs régions passent aussi dans le vert au quatrième trimestre, notamment la Normandie, les Hauts-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Apparaît donc "l'espoir d'un léger repli" des défaillances en 2026, estime Thierry Millon. Mais il énumère quelques contraintes persistantes : "Perturbations logistiques, besoins en fonds de roulement, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et facturation électronique obligatoire" à partir de septembre.

"Les entreprises devront donc redoubler d'audace et conjuguer prudence financière et anticipation stratégique pour rester compétitives ", conclut-il.