 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les délégations américaine et iranienne attendues jeudi à Islamabad-sources
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 16:38

Une délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance et une délégation iranienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf sont attendues jeudi à Islamabad pour négocier, a-t-on appris mercredi de deux sources pakistanaises.

Donald Trump a précisé au New York Post que J.D. Vance pourrait ne pas assister en personne aux pourparlers.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, avait auparavant annoncé leur arrivée vendredi.

(Rédigé par Zhifan Liu)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank