Les délégations américaine et iranienne attendues jeudi à Islamabad-sources

Une délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance et une délégation iranienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf sont attendues jeudi à Islamabad pour négocier, a-t-on appris mercredi de deux sources pakistanaises.
Donald Trump a précisé au New York Post que J.D. Vance pourrait ne pas assister en personne aux pourparlers.
Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, avait auparavant annoncé leur arrivée vendredi.
(Rédigé par Zhifan Liu)
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