L’affaire de dopage qui empêche l’ancien club de Mudryk de toucher le jackpot
Le pire transfert de l’histoire ? Acheté environ 70 millions d’euros en 2023 par Chelsea au Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk n’a plus joué depuis le 28 novembre 2024 lors d’un match de Ligue Conférence . Accusé de s’être dopé, l’ailier de 25 ans pourrait être suspendu pour quatre ans. Une situation qui empêcherait le club ukrainien d’empocher une belle somme.
Un dopage qui ruine tout
« Nous avons 30 millions d’euros de primes dans son contrat. S’il ne joue pas, ou si Chelsea n’obtient pas de bons résultats, nous perdons 30 millions d’euros. Cela a un impact financier important pour nous », explique Sergei Palkin, directeur général du Shakhtar, au journaliste Ben Jacobs. « Je connais Mudryk en tant que joueur et en tant que personne. Je pense qu’il reviendra et jouera à nouveau », ajoute Palkin, espérant sans aucun doute pouvoir toucher ces 30 patates.…
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