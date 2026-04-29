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L’affaire de dopage qui empêche l’ancien club de Mudryk de toucher le jackpot
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 15:44

L’affaire de dopage qui empêche l’ancien club de Mudryk de toucher le jackpot

L’affaire de dopage qui empêche l’ancien club de Mudryk de toucher le jackpot

Le pire transfert de l’histoire ? Acheté environ 70 millions d’euros en 2023 par Chelsea au Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk n’a plus joué depuis le 28 novembre 2024 lors d’un match de Ligue Conférence . Accusé de s’être dopé, l’ailier de 25 ans pourrait être suspendu pour quatre ans. Une situation qui empêcherait le club ukrainien d’empocher une belle somme.

Un dopage qui ruine tout

« Nous avons 30 millions d’euros de primes dans son contrat. S’il ne joue pas, ou si Chelsea n’obtient pas de bons résultats, nous perdons 30 millions d’euros. Cela a un impact financier important pour nous », explique Sergei Palkin, directeur général du Shakhtar, au journaliste Ben Jacobs. « Je connais Mudryk en tant que joueur et en tant que personne. Je pense qu’il reviendra et jouera à nouveau », ajoute Palkin, espérant sans aucun doute pouvoir toucher ces 30 patates.…

EA pour SOFOOT.com

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