La petite histoire derrière le remplacement de Nainggolan par le coach adjoint enfin dévoilée

Il n’y a pas d’équipe de jeunes au Patro ? Lors d’un match de barrage d’accession à la Jupiler Pro League complètement fou entre le Beerschot et le Patro Eisden, Radja Nainggolan a été remplacé par l’entraîneur adjoint du Patro . Si cela en a étonné plus d’un, tout était prévu depuis des mois.

À la suite des pépins physiques, le groupe s’est retrouvé en manque de joueurs au milieu . « Après une blessure, on avait besoin d’un milieu supplémentaire capable de mettre de l’impact. Il y a eu énormément de travail en amont. Ceux qui s’en moquent aujourd’hui ne savent pas tout ce qui s’est passé en interne. Et ils n’ont pas vu non plus les bonnes choses qu’il a faites pendant le match » , justifie l’entraîneur Stijn Stijnen dans le podcast Ongefilterd.…

EA pour SOFOOT.com