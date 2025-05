information fournie par So Foot • 14/05/2025 à 21:19

Les dates des barrages entre Ligue 1 et Ligue 2 changent si Reims est barragiste

Être en Ligue 2 et en Ligue Europa en même temps, le rêve.

Attention, cette modification n’a rien à voir avec la réforme annoncée de la FFF. Reims a encore une journée pour assurer son maintien en Ligue 1, et encore un match pour se qualifier en coupe d’Europe. Quatorzièmes en championnat, les Champenois pourraient finir barragistes ce samedi soir, en cas de défaite à Lille et de victoires de Nantes et Le Havre. Ils auraient alors à disputer les barrages contre un club de Ligue 2 (Dunkerque, Guingamp ou Metz). Les dates de cette double confrontation seront décalées dans ce cas de figure.…

UL pour SOFOOT.com