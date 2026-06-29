 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les cyberattaques iraniennes contre Israël en vive hausse cette année - responsable
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 11:58

Le nombre de cyberattaques iraniennes contre Israël a explosé depuis le lancement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, a déclaré lundi un haut responsable israélien de la sécurité, selon ses propos publiés par la presse allemande.

Yossi Karadi, directeur général de la Direction nationale de la cybersécurité israélienne, a déclaré au journal allemand Die Welt qu'en juin 2025, pendant les 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran à la suite d'une attaque lancée par Tel-Aviv, les autorités israéliennes avaient recensé environ 1.600 cyberattaques contre le pays.

Au cours du même mois en 2026, dans un contexte de fragile cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, ce chiffre a été multiplié par trois, à 4.800 incidents, a-t-il précisé.

"Certains groupes sont très compétents", a déclaré Yossi Karadi, selon la version allemande de l’interview. "Nous sommes en mesure de les contrer, mais nous devons les prendre au sérieux. Contrairement au monde physique, il n'y a pas de cessez-le-feu dans le cyberespace."

Yossi Karadi a précisé que les attaques visaient les systèmes utilisés par les infrastructures critiques d'Israël, mais aussi de les petites et moyennes, comme les cabinets d'avocats et ceux d'expertise comptable.

"Jusqu'à présent — et espérons que cela reste ainsi —, nous avons réussi à repousser les attaques visant les infrastructures critiques", a-t-il déclaré.

Les entreprises les plus faciles à pirater ont souvent vu leurs systèmes informatiques entièrement effacés, a-t-il ajouté, sans citer de noms.

L'Iran nie généralement mener des campagnes de piratage contre d'autres pays, tout en signalant les attaques dont il est lui-même victime.

(Reportage Joern Poltz; Rédige par Dave Graham; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.06.2026 13:12 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, SpaceX, Charter Communications, secteur des mégacapitalisations, Comcast, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • Le fleuve Dniepr, à Kiev (illustration) ( AFP / GENYA SAVILOV )
    La chaleur et les bombes : l'Ukraine et son système électrique à l'épreuve de la canicule
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.06.2026 13:09 

    Selon les prévisions du service météorologique ukrainien, certaines parties du pays devraient subir lundi et au cours des prochains jours "une chaleur intense" avec des températures comprises entre 35°C et 38°C. Après le dôme de chaleur qui a étouffé l'Europe occidentale ... Lire la suite

  • Des spectateurs se protègent de la chaleur avant un concert de Bruo Mars à l'Olympic stadium de Berlin, le 28 juin 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Canicule: l'Europe centrale à la peine avec plus de 35°C
    information fournie par AFP 29.06.2026 12:56 

    L'Europe centrale et orientale est à la peine lundi avec la canicule pesant sur le continent, où au moins 130 millions d'habitants devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée lundi, selon les calculs de l'AFP. Au total, les ... Lire la suite

  • Afrique du Sud: manifestation à Soweto avant la date imposée aux migrants pour quitter le pays
    Afrique du Sud: manifestation à Soweto avant la date imposée aux migrants pour quitter le pays
    information fournie par AFP Video 29.06.2026 12:50 

    Des centaines de personnes manifestaient lundi dans le township de Soweto situé près de Johannesburg à la veille de la date limite fixée par des groupes d'initiative citoyenne pour que les ressortissants étrangers en situation irrégulière quittent le pays.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank