Les cyberattaques iraniennes contre Israël en vive hausse cette année - responsable

Le nombre de cyberattaques iraniennes contre Israël a explosé depuis le lancement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, a déclaré lundi un haut responsable israélien de la sécurité, selon ses propos publiés par la presse allemande.

Yossi Karadi, directeur général de la Direction nationale de la cybersécurité israélienne, a déclaré au journal allemand Die Welt qu'en juin 2025, pendant les 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran à la suite d'une attaque lancée par Tel-Aviv, les autorités israéliennes avaient recensé environ 1.600 cyberattaques contre le pays.

Au cours du même mois en 2026, dans un contexte de fragile cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, ce chiffre a été multiplié par trois, à 4.800 incidents, a-t-il précisé.

"Certains groupes sont très compétents", a déclaré Yossi Karadi, selon la version allemande de l’interview. "Nous sommes en mesure de les contrer, mais nous devons les prendre au sérieux. Contrairement au monde physique, il n'y a pas de cessez-le-feu dans le cyberespace."

Yossi Karadi a précisé que les attaques visaient les systèmes utilisés par les infrastructures critiques d'Israël, mais aussi de les petites et moyennes, comme les cabinets d'avocats et ceux d'expertise comptable.

"Jusqu'à présent — et espérons que cela reste ainsi —, nous avons réussi à repousser les attaques visant les infrastructures critiques", a-t-il déclaré.

Les entreprises les plus faciles à pirater ont souvent vu leurs systèmes informatiques entièrement effacés, a-t-il ajouté, sans citer de noms.

L'Iran nie généralement mener des campagnes de piratage contre d'autres pays, tout en signalant les attaques dont il est lui-même victime.

(Reportage Joern Poltz; Rédige par Dave Graham; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)