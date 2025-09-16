Les critiques des ultras de Strasbourg sont « une honte absolue » pour Dimitri Liénard

Ultra-vénère.

En marge de la rencontre contre Le Havre (1-0), une partie des ultras de Strasbourg ont répété leurs critiques à l’encontre de Marc Keller, de la multipropriété, de Liam Rosenior, d’Emanuel Emegha, et tout ce qui s’ensuit. « Je suis dévasté. J’ai l’impression qu’on repart à zéro. […] Nous sommes déçus de leur réaction. Ce n’est pas tous les supporters. C’est une minorité. Ils ne respectent pas mes joueurs comme ils le devraient » , s’était lamenté l’entraîneur au sortir de la courte victoire.…

EL pour SOFOOT.com