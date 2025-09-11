Les conseils tactiques extérieurs : nouvelle lubie ou aide précieuse pour les footballeurs ?

Après les chefs cuisiniers, les préparateurs physiques et les coachs mentaux, le cercle des joueurs professionnels s'est encore agrandi pour laisser place aux conseils tactiques extérieurs. Si leur présence ne date pas d'hier, notamment dans les entourages des plus grandes stars, le phénomène se popularise, même en Ligue 1.

Il est désormais loin le temps où les footballeurs buvaient essentiellement les paroles de leurs entraîneurs respectifs. Le football s’est progressivement individualisé et le joueur est devenu un produit dont il faut tirer le maximum de profit. Conséquence, certains footballeurs ne se contentent plus des analyses tactiques du staff de leur équipe mais font appel à des conseillers extérieurs. Comment cela fonctionne, concrètement ?

Effet de mode ou sens de l’évolution ?

« Au début, comme beaucoup de joueurs, je n’étais pas emballé par l’idée. Je pensais que c’était une perte de temps. Mais une fois que j’ai testé, j’ai été convaincu des bénéfices que ça allait m’apporter », rejoue Bradley Locko, client d’une société spécialisée dans l’analyse du jeu et des données pour les joueurs. Mis en relation avec Neurotactic par son cousin, le latéral gauche du Stade brestois utilise ce service depuis près de trois ans, et il ne regrette pas une seconde ce choix. « J’ai énormément progressé, assure le vice-champion olympique 2024. Cela m’a permis de mieux comprendre quelle était la meilleure zone où centrer. Je sens également que je suis mieux positionné dans notre ligne de quatre derrière, mais aussi dans mon placement offensivement. Et je suis plus attentif au positionnement de mon corps. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com