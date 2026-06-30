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Les compositions de Pays-Bas-Maroc sont tombées
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 02:46

Les compositions de Pays-Bas-Maroc sont tombées

Les compositions de Pays-Bas-Maroc sont tombées

Alea jacta est . Pour ce choc des 16 es de finale entre les Pays-Bas et le Maroc, Ronald Koeman a décidé de mettre en place 3-4-3 avec deux changements par rapport à la rencontre face à la Tunisie (1-3). Côté Marocain, trois changements ont été opérés par Mohamed Ouahbi après la victoire face à Haïti (4-2).

Summerville titularisé côté Oranje, Saibari à la pointe de l’attaque marocaine

Si l’ancien entraîneur du Barça a opté pour un nouveau système tactique pour cette rencontre avec un passage en 3-4-3 au lieu du 4-3-3 jusque-là en vigueur, Micky van de Ven remplace Tijjani Reijnders au milieu de terrain, tandis que Crysencio Summerville occupera l’aile droite à la place de Donyell Malen.…

LB pour SOFOOT.com

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