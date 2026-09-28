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La RDC prend une option sur la qualif à la CAN
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 20:20

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La RDC prend une option sur la qualif à la CAN

La RDC prend une option sur la qualif à la CAN

La RDC se la coule douce pour les qualifications à la prochaine CAN. Quatre jours après un succès 2-0 contre la Guinée Équatoriale, la République démocratique du Congo s’est imposée à Harare, face au Zimbabwe (2-1) .

Reçue 6 sur 6

Deux buts des tauliers Yoane Wissa et Samuel Moutoussamy avant la pause ont suffit à faire le bonheur des hommes de Sébastien Desabre. La réduction du score de Marshall Munetsi, qui en est déjà à trois buts depuis le début de la trêve, dans le temps additionnel, ne fut d’aucune incidence pour les Léopards, qui débutent donc leur campagne de qualification de la meilleure des façons .…

JF pour SOFOOT.com

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