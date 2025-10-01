information fournie par So Foot • 01/10/2025 à 20:11

Les compos de Barça-PSG sont tombées

Les compos de Barça-PSG sont tombées

La composition du Paris Saint-Germain (4-3-3) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, N. Mendes – J. Neves, F. Ruiz, Vitinha – I. Mbaye, Mayulu, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

La composition du FC Barcelone (4-2-3-1) : Szczęsny – Koundé, E. García, Cubarsí, G. Martín – F. De Jong (c), Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – F. Torres. Entraîneur : Hansi Flick.…

JB pour SOFOOT.com