Les clubs français en barrages, ça donne quoi ?

Les apparences sont trompeuses. Alors que Lyon s’avance vers son barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe avec des statistiques à son avantage, il va en revanche se frotter à un exercice qui, s’il réussit historiquement aux clubs français au 21 e siècle, est devenu de plus en plus compliqué à passer pour les représentants de la Ligue 1.

Un ratio positif depuis 2000, catastrophique depuis 10 ans

Depuis le début du siècle, les chiffres sont relativement bons pour les Frenchies. Avec 13 confrontations remportées contre 7 perdues, le ratio est positif. Si vous calculez bien, il n’y a effectivement pas 26 duels ici, il en manque six. C’est tout simplement parce que depuis 2022, Nice, Marseille et Monaco ont perdu avant les barrages et parce qu’il n’y avait pas de clubs français à ce niveau en 2019, 2020 et 2021.…

JF pour SOFOOT.com