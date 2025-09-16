Les clubs engagés en Ligue des champions sont déjà assurés de toucher le jackpot

Un treizième mois comme on n’en fait plus.

Alors que la Ligue des champions 2025-2026 ouvre ses portes ce mardi, il est temps de rappeler ce que chaque convive touchera rien qu’à l’entrée. En effet, l’UEFA va distribuer pas moins de 2,47 milliards d’euros aux 36 clubs engagés cette année en Ligue des champions (sur les 3,3 milliards prévus pour toutes les compétitions européennes). Ainsi, chaque club, quel que soit son prestige ou sa provenance, recevra comme la saison dernière 18,62 millions d’euros pour sa simple participation . De quoi changer la vie des clubs les plus « modestes », payer les frais de déplacement du Kaïrat Almaty, ou encore compenser les pertes des droits télé de l’OM et de l’AS Monaco.…

SF pour SOFOOT.com