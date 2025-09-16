 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les clubs engagés en Ligue des champions sont déjà assurés de toucher le jackpot
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 12:13

Un treizième mois comme on n’en fait plus.

Alors que la Ligue des champions 2025-2026 ouvre ses portes ce mardi, il est temps de rappeler ce que chaque convive touchera rien qu’à l’entrée. En effet, l’UEFA va distribuer pas moins de 2,47 milliards d’euros aux 36 clubs engagés cette année en Ligue des champions (sur les 3,3 milliards prévus pour toutes les compétitions européennes). Ainsi, chaque club, quel que soit son prestige ou sa provenance, recevra comme la saison dernière 18,62 millions d’euros pour sa simple participation . De quoi changer la vie des clubs les plus « modestes », payer les frais de déplacement du Kaïrat Almaty, ou encore compenser les pertes des droits télé de l’OM et de l’AS Monaco.…

