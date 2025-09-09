Les chefs "terroristes" ne sont plus à l'abri nulle part, dit Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi que les chefs "terroristes" n'étaient plus à l'abri nulle part, quelques heures après qu'Israël a lancé une attaque contre des dirigeants du Hamas au Qatar.

"Le temps où les chefs terroristes pouvaient jouir d'une immunité quelconque est révolu. Je ne permettrai pas qu'une telle immunité perdure", a-t-il dit dans une allocution télévisée.

(Emily Rose et Mayaan Lubell; version française Camille Raynaud)