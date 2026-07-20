Les célébrations prévues pour les champions du monde à Madrid
Y que fue ? Au lendemain du deuxième sacre mondial de leur histoire après une finale âpre face à l’Argentine (1-0), les Espagnols sont de retour dans la péninsule ibérique et s’apprêtent à célébrer leur titre dans Madrid .
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