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Les célébrations prévues pour les champions du monde à Madrid
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 19:17

Les célébrations prévues pour les champions du monde à Madrid

Les célébrations prévues pour les champions du monde à Madrid

Y que fue ? Au lendemain du deuxième sacre mondial de leur histoire après une finale âpre face à l’Argentine (1-0), les Espagnols sont de retour dans la péninsule ibérique et s’apprêtent à célébrer leur titre dans Madrid .

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LB pour SOFOOT.com

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