Et nos prix futiles sont attribués à...

Après plus d’un mois de compétition, l’heure est au palmarès, bilans et autres distinctions d’honneur... Mais on ne pouvait pas vous laisser repartir sans une sélection d’awards aussi anecdotiques qu’essentiels dans le souvenir de cette Coupe du monde. Après tout, pourquoi les récompenses seraient réservées aux vainqueurs ?

Le prix Securitas de la meilleure protection de ballon avant un penalty

Ousmane Dembélé en mode CRS. Face à nos amis paraguayens (1-0), le joueur du PSG a enfilé le RP bodyguard pour protéger le cuir et le petit point blanc avant de laisser place à Kylian Mbappé, qui a parfaitement fini le travail de son agent. Alexandre Benalla ringardisé.

Le prix Fête Sensation du plus beau déguisement

Indiens, catcheurs, Mayas. Les Mexicains ont broyé la concu dans les meilleurs déguisements lors de ce Mondial, avec ces nombreuses refs à leurs racines. Bon, eux n’avaient pas à trimballer tout ça dans l’avion, c’est vrai.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com