Les célébrations du titre du Víkingur Reykjavik interrompues par une descente de police
Flics vs supporters : qui a la meilleure descente ?
Ce samedi, le Víkingur Reykjavik a été sacré champion d’Islande pour la huitième fois de son histoire. Un titre qui devait être célébré comme il se doit par le club, avec ses supporters dans son stade. « Nous avions prévu de grosses réserves de bière », a révélé le président du club Heimir Gunnlaugsson au média Visir .…
CDB pour SOFOOT.com
