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Les célébrations défensives, c'est un grand oui !
information fournie par So Foot 15/04/2026 à 13:33

Les célébrations défensives, c'est un grand oui !

Les célébrations défensives, c'est un grand oui !

Sous la pluie battante d'Anfield ce mardi, Marquinhos a laissé éclater toute sa rage de vaincre suite à son intervention décisive sur le capitaine de Liverpool Virgil Van Dijk. Une célébration de défenseur dont on ne se lassera jamais et qui forcément eu un impact sur le résultat final.

À l’ère des réseaux sociaux, les célébrations sont scrutées à la lettre. Contre Liverpool mardi soir, celle d’Ousmane Dembélé a été particulièrement commentée. Habitué à mimer deux gâchettes, le sniper du PSG a cette fois opté pour la célébration popularisée par le tennisman américain Ben Shelton. Le Ballon d’or a mimé un appel téléphonique avant de raccrocher au nez des haters qui avaient critiqué sa performance contrastée du match aller. Auteur de ce geste certes tendance mais pas très original, Dembouz ne mérite pas du tout le prix de la meilleure célébration du soir. Et pour cause : son coéquipier Marquinhos a mis la barre très haute en début de match sans avoir à marquer.

Alors que la flotte redouble d’intensité, Mohamed Salah, à peine entré à la place du pauvre Hugo Ekitiké, délivre un centre dangereux. Cinq joueurs de Liverpool se retrouvent dans la surface parisienne dont Virgil Van Dijk, qui, après un coup de billard, essaie de pousser la balle au fond des filets de Matveï Safonov. Le gardien russe semble battu, mais Marquinhos le supplée au front. Héroïque, le défenseur brésilien tacle dans les pieds de son homologue néerlandais et réalise un geste défensif de haute volée. Le cul par terre, la bouche ouverte et les cheveux mouillés par une pluie qui instaure un côté encore plus homérique à cette action, Marqui hurle à la face du parcage parisien et serre les poings pendant cinq secondes pour célébrer son tacle ravageur. Grâce à lui, son équipe reste à 0-0 et évite de plonger dans le brouhaha d’Anfield. Le geste de la soirée, le geste de la qualification pour une troisième demi-finale de Ligue des champions d’affilée.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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