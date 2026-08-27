Les catastrophes glaciaires les plus meurtrières au monde

Un effondrement glaciaire a provoqué mercredi une crue soudaine dévastatrice dans la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois, faisant au moins 270 morts, alors que les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse.

Voici quelques-unes des catastrophes glaciaires les plus meurtrières de l'histoire.

1941 - HUARAZ, PÉROU

La vidange brutale d'un lac glaciaire a détruit un tiers de la ville péruvienne de Huaraz, entraînant environ 5.000 morts. Elle demeure l'une des catastrophes les plus meurtrières jamais provoquées par la rupture d'un lac glaciaire.

1962 - RANRAHIRCA, PÉROU

Un gigantesque bloc de glace s'est détaché du mont Huascarán, plus haut sommet du Pérou, entraînant 10 millions de mètres cubes de roches, de glace et de neige dans une descente fulgurante de sept minutes. Le village de Ranrahirca et plusieurs localités voisines ont été ensevelis sous 12 mètres de boue et de débris et environ 4.000 personnes ont péri.

1970 - YUNGAY, PÉROU

Un séisme de magnitude 7,9 a déstabilisé le versant nord du mont Huascarán, déclenchant la catastrophe glaciaire la plus meurtrière de l'histoire. Une masse de glace et de roches a dévalé vers les villes de Yungay et Ranrahirca à des vitesses pouvant atteindre 335 km/h, les ensevelissant sous une coulée de boue.

L'avalanche a causé environ 25.000 morts, contribuant à porter le bilan total du séisme à plus de 50.000 victimes.

1981 - LAC CIRENMACO, TIBET Une importante masse de glace en surplomb est tombée dans le lac glaciaire de Cirenmaco, situé à 14 km de la frontière sino-népalaise, provoquant une vague géante qui a submergé sa moraine. Près de 20 millions de mètres cubes d'eau, de glace et de débris se sont alors déversés vers le Népal.

La catastrophe a entraîné le décès d'environ 200 personnes et a causé jusqu'à 4 millions de dollars (3,44 millions d'euros) de dégâts à des ponts, routes, infrastructures hydroélectriques et autres installations.

2021 - CHAMOLI, INDE

En Inde, une vaste portion de glace s'est détachée du pic Ronti, près du Nanda Devi, deuxième plus haut sommet du pays, provoquant un torrent destructeur de roches, de poussière et de glace qui a dévalé la vallée sur 1.500 mètres.

La catastrophe a déclenché une crue soudaine massive dans l'État indien de l'Uttarakhand, faisant plus de 200 morts, détruisant des villages et emportant deux projets hydroélectriques.

2026 - FRONTIÈRE NÉPAL-TIBET Plus de 1.000 personnes sont portées disparues au Népal et au Tibet après l'effondrement de la partie inférieure d'un glacier himalayen, qui a provoqué une avalanche de glace et de roches dans la vallée de la rivière Lhende Khola.

La coulée de boue a frappé le poste-frontière de Gyirong, au Tibet, avant de poursuivre sa course vers le Népal, provoquant des crues soudaines qui ont emporté des routes entières, des infrastructures électriques et inondé plusieurs villages.

La police s'attend à ce que le bilan dépasse les 270 morts.

(1 euro = $1.1639)

(Rédigé par Mei Mei Chu, version française par Aleksandra Kret, édité par Zhifan Liu)