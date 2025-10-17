Les capitaines de Liga s’unissent pour protester contre la délocalisation de Villarreal-Barça à Miami
Adrien Rabiot n’est pas seul.
La fronde monte en Liga. Selon la Cadena COPE, les capitaines des vingt clubs de première division espagnole discutent ce vendredi d’un accord commun pour marquer leur opposition à la délocalisation du match Villarreal-Barcelone à Miami, prévu le 21 décembre. L’idée : un arrêt symbolique de 20 à 30 secondes lors de la neuvième journée de championnat. Une pause concertée au coup d’envoi pour dénoncer une décision jugée contraire à l’esprit du football espagnol.…
SF pour SOFOOT.com
