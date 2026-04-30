Les camps de déplacés envahis par les rats à Gaza

par Nidal al-Mughrabi et Haseeb Alwazeer

Dans la bande de Gaza, les rats et parasites se sont invités dans les tentes des Palestiniens déplacés, rongeant les rares denrées disponibles, propageant des maladies et mordant les doigts des enfants pendant leur sommeil.

Alors que la plupart des plus de deux millions d'habitants de Gaza ont été déplacés par la guerre menée par Israël dans l'enclave, une invasion de rats vient compliquer le quotidien des Gazaouis, beaucoup vivant dans des maisons en ruines et des tentes de fortune.

À quelques jours de son mariage, Amani Abu Selmi, déplacée avec sa famille à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a découvert que des rats avaient rongé les vêtements et les sacs de sa dot à l'intérieur de la tente où ils logent.

Elle et sa mère ont montré à Reuters les trous que les rongeurs avaient rongés dans sa robe traditionnelle bordeaux brodée, vêtement d'usage des mariages palestiniens.

"Tout mon bonheur s'est envolé, il s'est transformé en tristesse, puis en désespoir – mes affaires ont disparu, mon trousseau de mariage a disparu", a déclaré la jeune femme, âgée de 20 ans.

GRAVES INQUIÉTUDES QUANT À LA PROPAGATION DE MALADIES

Khalil Al-Mashharawi, qui vit avec sa famille dans les ruines de leur maison dans le quartier de Touffah, au nord de la ville de Gaza, a déclaré que son fils de trois ans avait été mordu à la main et aux orteils par un rat il y a quelques semaines.

Disant lui-même avoir été mordu il y a quelques jours, il a expliqué qu'il dormait désormais à tour de rôle avec sa femme pour protéger leurs enfants.

"Ils frappent pendant notre sommeil", a déclaré Khalil Al-Mashharawi, 26 ans, qui espère protéger sa famille d'une infestation, les pièges à rongeurs étant largement inefficaces.

"Ils peuvent disparaître pendant un jour ou deux avant de frapper à nouveau, en se frayant un chemin sous les dalles du sol de la maison."

Mohamed Abu Selmia, directeur du plus grand hôpital de Gaza, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le problème s'aggrave à l’approche de l’été.

Il souligne également que l'interdiction par Israël des produits de lutte antiparasitaire tels que la mort-aux-rats n'a pas été levée à Gaza. L'Etat hébreu restreint l'entrée à Gaza des articles qui, selon lui, peuvent avoir un double usage militaire ou civil.

"Chaque jour, les hôpitaux enregistrent des cas de patients admis à la suite d'incidents liés aux rongeurs, en particulier parmi les enfants, les personnes âgées et les malades", a déclaré Mohamed Abu Selmia.

Il a ajouté qu'il existait également une crainte généralisée et de graves inquiétudes quant à la propagation de maladies dangereuses, dont la fièvre par morsure de rat, la leptospirose et même la peste.

UN "ENVIRONNEMENT DE VIE EN RUINE"

Le cessez-le-feu conclu en octobre entre Israël et le Hamas n'a guère contribué à soulager les souffrances des Gazaouis, les réseaux d’égouts et d'assainissement de la bande de Gaza étant en grande partie détruits par les opérations militaires israéliennes.

L'Etat hébreu invoque des raisons de sécurité pour justifier les restrictions imposées à Gaza, où les attaques de Tsahal ont continué. Plus de 800 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis octobre. Quatre soldats israéliens ont été tués au cours de la même période.

Selon les organisations humanitaires, l'accumulation des déchets et la contamination de l'eau près des campements de déplacés ont créé un environnement propice à la propagation des rongeurs et des parasites.

Reinhilde Van de Weerdt, représentante locale de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré qu'environ 17.000 cas liés à des infections par des rongeurs et des ectoparasites avaient été signalés à Gaza depuis le début de l'année.

"C'est simplement la conséquence malheureuse mais prévisible lorsque les gens vivent dans un environnement de vie en ruine", a-t-elle déclaré.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire et de Haseen Alwazeer à Gaza ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)