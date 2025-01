Les bonnes résolutions que doit prendre la Ligue 1 en 2025

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs pour notre championnat.

→ Offrir un peu de suspense

30 points pour Marseille (qui compte un match de moins, certes) et Monaco, 40 pour le Paris Saint-Germain : c’est un gouffre, qui sépare actuellement le leader de ses poursuivants, alors que la mi-saison n’a même pas encore été atteinte. Paname n’a toujours pas perdu, et face à ses supposés concurrents, il a même déroulé (3-1 sur la pelouse du LOSC, 0-3 à Marseille, 3-1 contre Lyon, 2-4 à Monaco). Comme d’habitude, la lutte pour le maintien devrait nous tenir en haleine un bon bout de temps, mais à ce rythme, celle pour le titre sera pliée avant même la fin du parcours européen du PSG.

→ Se réconcilier avec ses arbitres

On ne compte même plus les scandales arbitraux – inventés, ou fondés – qui ont déjà eu lieu en 2024-2025. Pas une semaine ne passe sans que l’OM ou l’OL n’hurle au scandale (Mehdi Benatia, on te voit), qu’un club ne chouine sur Twitter en balançant une compilation des actions litigieuses de son match, ou qu’un homme en noir ne soit harcelé de toutes parts. Y compris François Letexier, élu cette semaine meilleur arbitre du monde, ni plus ni moins, même si personne n’a oublié l’affaire Singo/Donnarumma. Ce sera douloureux, mais pour le bien de tout le monde, 2025 doit être l’année de la réconciliation.…

* Source : Observatoire de la répression des tribunes françaises (Twitter : @ORTFr)

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com