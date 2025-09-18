Les Bleus tiennent leur revanche sur l'Argentine... au classement FIFA
L’équipe de France bat enfin l’Argentine !
Ce jeudi, la FIFA a dévoilé son tout nouveau classement mondial et l’équipe de France, troisième lors des deux derniers classement se situe désormais à la deuxième place, derrière l’Espagne . Les Tricolores retrouvent cette place après l’avoir perdue l’an passé, aux dépens des derniers champion d’Europe en titre. L’Argentine de Messi première jusqu’à présent, perd deux places et complète ce podium derrière les Bleus.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
