Les Bleus sont meilleurs cette année qu’en 2018 selon Paul Pogba

À bas la nostalgie ! Les footballeurs sont comme beaucoup de gens : ils pensent que tout était mieux avant , quand les jeunes ne prenaient pas la place des anciens dans le bus et qu’ils ramassaient les plots après l’entraînement. Paul Pogba a encore prouvé qu’il était différent.

« Ils sont beaucoup plus forts »

Dans un entretien accordé à RMC Sport, « La Pioche » a assuré que l’équipe de France actuelle était « vraiment » supérieure à la génération ayant remporté la Coupe du monde en 2018.…

EL pour SOFOOT.com