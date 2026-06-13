Les Bleus sont meilleurs cette année qu’en 2018 selon Paul Pogba
À bas la nostalgie ! Les footballeurs sont comme beaucoup de gens : ils pensent que tout était mieux avant , quand les jeunes ne prenaient pas la place des anciens dans le bus et qu’ils ramassaient les plots après l’entraînement. Paul Pogba a encore prouvé qu’il était différent.
« Ils sont beaucoup plus forts »
Dans un entretien accordé à RMC Sport, « La Pioche » a assuré que l’équipe de France actuelle était « vraiment » supérieure à la génération ayant remporté la Coupe du monde en 2018.…
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