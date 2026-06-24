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Les Bleus ont observé une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 09:04

Les Bleus ont observé une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps

Les Bleus ont observé une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps

En hommage à la mère de Didier Deschamps, décédée ce mardi matin, les Bleus ont respecté une minute de silence en marge de leur entraînement du même jour. Le sélectionneur, rentré en France pour les obsèques, a confié son groupe à Guy Stéphan pour le troisième match de poule face à la Norvège.

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